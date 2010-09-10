Нужен совет
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Нужен совет
Добрый день. Хочу посоветоваться. Дело в том, что у меня большой магазин женской одежды. Есть телефоны постоянных клиентов - собираю их при оформлении дисконтной карты. Вот и думаю - а как бы этим воспользоваться? Звонить каждому и приглашать в магазин? Ну бред же. Их очень много.
Re: Нужен совет
А нет возможности какие-то рассылки делать по телефонам? Ну там смс или может в ватсап тот же писать? Может можно это как-то автоматизировать?
Re: Нужен совет
Пфф! Никогда не читаю все эти сообщения. В ватсап кто только не пишет. Даже не удосуживаюсь открыть и прочитать информацию. И думаю, что я не одна такая. Все же давно привыкли спам игнорировать. Но я что думаю - если у вас номера телефонов есть, то может имеет смысл автообзвон настроить: https://www.anncom.ru/botn/ ? Устроить какую-нибудь большую распродажу и всех проинформировать
Re: Нужен совет
Ой, мне так косметический кабинет звонит, куда я постоянно хожу. У них вечно какие-то акции, вот они автообзвон и устраивают. На мой взгляд это очень удобно
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя