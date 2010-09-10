Сообщение Fillana » Сегодня, 09:16

Добрый день. Хочу посоветоваться. Дело в том, что у меня большой магазин женской одежды. Есть телефоны постоянных клиентов - собираю их при оформлении дисконтной карты. Вот и думаю - а как бы этим воспользоваться? Звонить каждому и приглашать в магазин? Ну бред же. Их очень много.