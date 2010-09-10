Нужен совет

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Нужен совет

Сообщение Fillana » Сегодня, 09:16

Добрый день. Хочу посоветоваться. Дело в том, что у меня большой магазин женской одежды. Есть телефоны постоянных клиентов - собираю их при оформлении дисконтной карты. Вот и думаю - а как бы этим воспользоваться? Звонить каждому и приглашать в магазин? Ну бред же. Их очень много.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Нужен совет

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 09:21

А нет возможности какие-то рассылки делать по телефонам? Ну там смс или может в ватсап тот же писать? Может можно это как-то автоматизировать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Нужен совет

Сообщение Пантерка » Сегодня, 09:27

Пфф! Никогда не читаю все эти сообщения. В ватсап кто только не пишет. Даже не удосуживаюсь открыть и прочитать информацию. И думаю, что я не одна такая. Все же давно привыкли спам игнорировать. Но я что думаю - если у вас номера телефонов есть, то может имеет смысл автообзвон настроить: https://www.anncom.ru/botn/ ? Устроить какую-нибудь большую распродажу и всех проинформировать
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Нужен совет

Сообщение Holly » Сегодня, 09:34

Ой, мне так косметический кабинет звонит, куда я постоянно хожу. У них вечно какие-то акции, вот они автообзвон и устраивают. На мой взгляд это очень удобно
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя