Сообщение klonik » Сегодня, 15:56

Так получилось, что я сейчас стала совладелицей охранного предприятия, все это благодаря мужу. Партнер предлагает мне мою часть продать, а я не хочу, для меня это память. Естественно, что в дела мне не дают залезть. Говорят, что уже если сильно хочется, то создай себе дополнительную нишу. И я готова, вот прям назло, только пока не пойму, в какую сторону двигаться.