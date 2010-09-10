Подскажите
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Подскажите
Так получилось, что я сейчас стала совладелицей охранного предприятия, все это благодаря мужу. Партнер предлагает мне мою часть продать, а я не хочу, для меня это память. Естественно, что в дела мне не дают залезть. Говорят, что уже если сильно хочется, то создай себе дополнительную нишу. И я готова, вот прям назло, только пока не пойму, в какую сторону двигаться.
Re: Подскажите
Здравствуйте, хорошая у вас идея, со временем можно будет отделиться даже от этой фирмы и вас свой собственный бизнес получится. Я бы рассмотрела такой вариант, как установка сигнализаций, видеонаблюдения и так далее, потому что сфера очень близка к охранной. Единственное, что вам сначала надо сюда https://msk.stroyurist.ru/services/lice ... nzii-mchs/ обращаться, чтобы понять, что для этого надо и с чего вообще начинать.
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