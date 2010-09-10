Мебель для ресторана

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель для ресторана

Сообщение klonik » Сегодня, 16:49

Приветик. Хочу обновить мебель в квартире – начиная со стульев на кухне и заканчивая диванчиком в гостиной. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести сотрудничество и почему приняли такое решение?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель для ресторана

Сообщение zevc » Сегодня, 18:32

Добрый день. Я никак не могла выбор остановить на одном сайте в интернете, чтобы потом остановиться на одной компании и оставить заявку на покупку мебели для нашего ресторана в японском стиле. Изучила больше десятка сайтов и спустя время заглянула сюда https://restoracia.ru на страницу с подробным описанием. Советую вам не спеша ознакомиться с ценами, а потом только отправить в корзину мебель, которая понравилась, и оформить свой заказ онлайн. Сотрудник компании помог мне принять правильное решение и поэтому, не смогла пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и помочь.
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