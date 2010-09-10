Мебель для ресторана
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Мебель для ресторана
Приветик. Хочу обновить мебель в квартире – начиная со стульев на кухне и заканчивая диванчиком в гостиной. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести сотрудничество и почему приняли такое решение?
Re: Мебель для ресторана
Добрый день. Я никак не могла выбор остановить на одном сайте в интернете, чтобы потом остановиться на одной компании и оставить заявку на покупку мебели для нашего ресторана в японском стиле. Изучила больше десятка сайтов и спустя время заглянула сюда https://restoracia.ru на страницу с подробным описанием. Советую вам не спеша ознакомиться с ценами, а потом только отправить в корзину мебель, которая понравилась, и оформить свой заказ онлайн. Сотрудник компании помог мне принять правильное решение и поэтому, не смогла пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и помочь.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 356
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Мебель для ресторана
Абсолютно всю мебель заказывали через компанию «МебельДен» https://mebelden.ru/ по доступным ценам в Москве. В первую очередь нас устроили сроки изготовления, так как это прямой производитель, ожидать всего 2-7 дней под заказ. Поверьте это быстро, некоторые месяцами изготовляют мебель. Работают с массивом дерева, материал достаточно прочный)
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