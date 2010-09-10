Сообщение klonik » 24 мар 2021, 16:49

Приветик. Хочу обновить мебель в квартире – начиная со стульев на кухне и заканчивая диванчиком в гостиной. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести сотрудничество и почему приняли такое решение?