Мебель для ресторана

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель для ресторана

Сообщение klonik » 24 мар 2021, 16:49

Приветик. Хочу обновить мебель в квартире – начиная со стульев на кухне и заканчивая диванчиком в гостиной. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести сотрудничество и почему приняли такое решение?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 409
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель для ресторана

Сообщение zevc » 24 мар 2021, 18:32

Добрый день. Я никак не могла выбор остановить на одном сайте в интернете, чтобы потом остановиться на одной компании и оставить заявку на покупку мебели для нашего ресторана в японском стиле. Изучила больше десятка сайтов и спустя время заглянула сюда https://restoracia.ru на страницу с подробным описанием. Советую вам не спеша ознакомиться с ценами, а потом только отправить в корзину мебель, которая понравилась, и оформить свой заказ онлайн. Сотрудник компании помог мне принять правильное решение и поэтому, не смогла пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и помочь.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 356
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Мебель для ресторана

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:39

Абсолютно всю мебель заказывали через компанию «МебельДен» https://mebelden.ru/ по доступным ценам в Москве. В первую очередь нас устроили сроки изготовления, так как это прямой производитель, ожидать всего 2-7 дней под заказ. Поверьте это быстро, некоторые месяцами изготовляют мебель. Работают с массивом дерева, материал достаточно прочный)
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