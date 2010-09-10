Метеллопрокат
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Метеллопрокат
Здравствуйте, подскажите, можно ли где-то отдельно купить поперечные такие балки, которые идут на строительство забора. Точнее те, к которым крепится профлист. Надо срочно, а я ничего в этом не понимаю. Где искать?
Re: Метеллопрокат
Добрый день. Ищите там, где осуществляется продажа металлопроката, эти все детали по их части. Но вот только зачем вам они, если вы ничего в строительстве не понимаете? Я бы никогда не полезла туда, где меня ждет тяжелая работа, да еще и с металлом. Кстати, у меня есть знакомый, мастер на все руки, берется за любую работу? Вам помощник не нужен, он как раз сейчас свободен, заказов нет. Могу номер дать, он вас и по металлопрокату проконсультирует.
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