Сообщение klonik » Сегодня, 16:56

Здравствуйте, подскажите, можно ли где-то отдельно купить поперечные такие балки, которые идут на строительство забора. Точнее те, к которым крепится профлист. Надо срочно, а я ничего в этом не понимаю. Где искать?