Производство

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Производство

Сообщение Fillana » Сегодня, 09:42

Я свой бизнес открываю - частную хлебопекарню. Но не знаю как быть с учетом. Так то я разбираюсь в бухгалтерии более-менее, могла бы сама учет вести, но вот с производством не сталкивалась. Там ведь свои какие-то сложности.. Что делать? Бухгалтера нанимать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Производство

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 09:46

На мой взгляд, если у вас есть возможность основной учет вести самой, то нет никакого смысла нанимать еще дополнительно человека, создавать ему рабочее место - мебель покупать, компьютер и так далее. Это же такие расходы! Я уже молчу про зарплату ежемесячную. Невыгодно это. Может лучше поискать фирму, которая может помочь в ведении бухгалтерского учета на производстве: https://fingu.ru/maloe-proizvodstvo/ ?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Производство

Сообщение Пантерка » Сегодня, 09:49

Хорошая идея на счет того, чтобы вывести бухгалтерию или даже ее часть на аутсорсинг. Для вас это будет огромная экономия и сил и денег, так как не придется принимать в штат лишнего человека и платить ему зарплату.
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Производство

Сообщение Holly » Сегодня, 09:54

У нас в фирме уже несколько служб на аутсорсинге. Это не только бухгалтерия, но и IT, юристы, даже клининг. Это же реально очень удобно и очень выгодно получается
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