Сообщение Fillana » Сегодня, 09:42

Я свой бизнес открываю - частную хлебопекарню. Но не знаю как быть с учетом. Так то я разбираюсь в бухгалтерии более-менее, могла бы сама учет вести, но вот с производством не сталкивалась. Там ведь свои какие-то сложности.. Что делать? Бухгалтера нанимать?