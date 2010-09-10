Производство
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Производство
Я свой бизнес открываю - частную хлебопекарню. Но не знаю как быть с учетом. Так то я разбираюсь в бухгалтерии более-менее, могла бы сама учет вести, но вот с производством не сталкивалась. Там ведь свои какие-то сложности.. Что делать? Бухгалтера нанимать?
Re: Производство
На мой взгляд, если у вас есть возможность основной учет вести самой, то нет никакого смысла нанимать еще дополнительно человека, создавать ему рабочее место - мебель покупать, компьютер и так далее. Это же такие расходы! Я уже молчу про зарплату ежемесячную. Невыгодно это. Может лучше поискать фирму, которая может помочь в ведении бухгалтерского учета на производстве: https://fingu.ru/maloe-proizvodstvo/ ?
Re: Производство
Хорошая идея на счет того, чтобы вывести бухгалтерию или даже ее часть на аутсорсинг. Для вас это будет огромная экономия и сил и денег, так как не придется принимать в штат лишнего человека и платить ему зарплату.
Re: Производство
У нас в фирме уже несколько служб на аутсорсинге. Это не только бухгалтерия, но и IT, юристы, даже клининг. Это же реально очень удобно и очень выгодно получается
Re: Производство
Fillana писал(а):Я свой бизнес открываю - частную хлебопекарню. Но не знаю как быть с учетом. Так то я разбираюсь в бухгалтерии более-менее, могла бы сама учет вести, но вот с производством не сталкивалась. Там ведь свои какие-то сложности.. Что делать? Бухгалтера нанимать?
Лучше всего разумеется нанимать бухгалтера на постоянной основе, необязательно в компании обращаться, есть частники, которые смогут бухгалтерию ввести.
Re: Производство
Хорошо, когда есть возможность самостоятельно организовать открытие бизнеса на родине. У меня так не получается, ведь открыть фирму в Англии проблематично. Уже давно решил покорять международный рынок, но оказалось, что бумажной волокиты очень много и самое важное - я совершенно ничего не смыслю в международном праве. Обращаться планирую к юристу в Англии.
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