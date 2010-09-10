Хайландер

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 395
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Хайландер

Сообщение Алексей Кобзарь » 52 минуты назад

Увидел Хайлендер 20го года, задумался о покупке, уж сильно он мне внешне понравился. Что кто может сказать, ктото уже катается на таком?
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