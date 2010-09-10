Хайландер
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Хайландер
Увидел Хайлендер 20го года, задумался о покупке, уж сильно он мне внешне понравился. Что кто может сказать, ктото уже катается на таком?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Хайландер
Да я гоняю уже несколько месяцев. Выбирала по критериям: надёжность, практичность, семейное авто для путешествий. Купила здесь https://toyota-ua.com/ru/avtomobili/highlander-hybrid , обязательно хотела у официального дилера. Мне авто нравится, но могу сказать это не внедорожник, это семейный универсал с хорошим клиренсом и комфортной подвеской. Поэтому если вы хотите именно внедорожник, то это не ваш вариант.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость