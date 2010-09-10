Хайландер

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Хайландер

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 мар 2021, 10:07

Увидел Хайлендер 20го года, задумался о покупке, уж сильно он мне внешне понравился. Что кто может сказать, ктото уже катается на таком?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Хайландер

Сообщение Наташа Швец » 26 мар 2021, 15:35

Да я гоняю уже несколько месяцев. Выбирала по критериям: надёжность, практичность, семейное авто для путешествий. Купила здесь https://toyota-ua.com/ru/avtomobili/highlander-hybrid , обязательно хотела у официального дилера. Мне авто нравится, но могу сказать это не внедорожник, это семейный универсал с хорошим клиренсом и комфортной подвеской. Поэтому если вы хотите именно внедорожник, то это не ваш вариант.
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