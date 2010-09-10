Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:29

Здравствуйте. Я решила прогуляться по сайтам в интернете, чтобы потом оставить заявку на страницах одной из компаний и взять в аренду машину. Прошу вас отписаться и помочь советами, какую организацию для сотрудничества выбрать?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей