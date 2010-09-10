Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:29

Здравствуйте. Я решила прогуляться по сайтам в интернете, чтобы потом оставить заявку на страницах одной из компаний и взять в аренду машину. Прошу вас отписаться и помочь советами, какую организацию для сотрудничества выбрать?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:50

Приветствую, вас. Мне самой пришлось просмотреть больше десятка сайтов, и только потом остановилась на компании, которая работает уже не первый год в Калининграде. Советую вам перейти по ссылке https://amigorent.ru чтобы прогуляться по страницам и ознакомиться с полезной информацией. Не стесняйтесь задавать вопросы, получите на них ответы, и останется только выбрать машину и указать количество дней аренды. В любом случае, удастся сэкономить время и воспользоваться услугами организации с широким каталогом транспортных средств для аренды.
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