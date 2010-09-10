Шумоизоляция авто

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Шумоизоляция авто

Сообщение zevc » Сегодня, 11:51

Здравствуйте. Мне посоветовали сделать шумоизоляцию в автомобиле для комфортного передвижения. Можете поделиться ссылками на сайты компаний, которые предоставляют такую услугу в нашем городе?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Шумоизоляция авто

Сообщение klonik » Сегодня, 15:00

Да, и я сама просмотрела больше десятка сайтов в интернете, а потом только – решила остановиться на одной компании для сотрудничества. Не стесняйтесь задавать вопросы, вам обязательно на них ответит менеджер. На странице https://detcibelov.net расписана более подробно информация о стоимости услуги и времени проведении работ. Команда предлагает наблюдать в онлайне за каждым из этапов работ, по просьбе заказчика ребята могут отправить фото- и видеоотчёт. Я осталась довольна, и поэтому, захотелось отписаться и проконсультировать вас, сразу поделиться ссылкой на сайт.
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