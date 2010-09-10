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zevc Гость RZN.info Сообщения: 318 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Шумоизоляция авто Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 11:51 Здравствуйте. Мне посоветовали сделать шумоизоляцию в автомобиле для комфортного передвижения. Можете поделиться ссылками на сайты компаний, которые предоставляют такую услугу в нашем городе? Вернуться к началу

klonik Гость RZN.info Сообщения: 317 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Шумоизоляция авто Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:00 Да, и я сама просмотрела больше десятка сайтов в интернете, а потом только – решила остановиться на одной компании для сотрудничества. Не стесняйтесь задавать вопросы, вам обязательно на них ответит менеджер. На странице https://detcibelov.net расписана более подробно информация о стоимости услуги и времени проведении работ. Команда предлагает наблюдать в онлайне за каждым из этапов работ, по просьбе заказчика ребята могут отправить фото- и видеоотчёт. Я осталась довольна, и поэтому, захотелось отписаться и проконсультировать вас, сразу поделиться ссылкой на сайт. Вернуться к началу

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