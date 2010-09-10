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zevc Гость RZN.info Сообщения: 318 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 12:53 Недавно появилось желание и некоторая необходимость в контроле прочности тросов нашего клуба. Как это сделать? Как это делают на производствах? Вернуться к началу

klonik Гость RZN.info Сообщения: 317 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » 39 минут назад Для таких целей очень легко сделать специальный испытательный стенд. В основу надо выбрать машины ргм , конкретно определить какая нужна можно по характеристикам проверяемых изделий. А именно по их прочностным характеристикам, максимальной и минимальной прочности. Тогда можно подобрать конкретную модель разрывной машины. Стоит такое оборудование будет относительно не дорого… Вернуться к началу

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