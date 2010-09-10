Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:53

Недавно появилось желание и некоторая необходимость в контроле прочности тросов нашего клуба. Как это сделать? Как это делают на производствах?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 39 минут назад

Для таких целей очень легко сделать специальный испытательный стенд. В основу надо выбрать машины ргм , конкретно определить какая нужна можно по характеристикам проверяемых изделий. А именно по их прочностным характеристикам, максимальной и минимальной прочности. Тогда можно подобрать конкретную модель разрывной машины. Стоит такое оборудование будет относительно не дорого…
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