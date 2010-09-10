Сообщение zevc » Сегодня, 14:20

Здравствуйте. Вчера позвонила мне моя бабушка и сказала, что летом ждет меня стирать ей ковры и паласы. А мне даже представить страшно как их стирать, да еще в домашних условиях. Их же потом еще и сушить как-то надо. Есть идеи, как это сделать с меньшими бедами?