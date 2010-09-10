Химчистка ковров
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Химчистка ковров
Здравствуйте. Вчера позвонила мне моя бабушка и сказала, что летом ждет меня стирать ей ковры и паласы. А мне даже представить страшно как их стирать, да еще в домашних условиях. Их же потом еще и сушить как-то надо. Есть идеи, как это сделать с меньшими бедами?
Re: Химчистка ковров
Здравствуйте. Я бы на вашем месте просто бы обратилась в химчистку. У них есть такая услуга, как чистка ковров, вам самим и делать-то ничего не надо будет. Они у вас заберут грязные ковры и вернут вам уже все сухими и чистенькими. Я так давно уже делаю. Сама даже и не пыталась ни разу. Смысл рваться самой, когда есть специалисты с профессиональной техникой.
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