Химчистка ковров

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Химчистка ковров

Сообщение zevc » Сегодня, 14:20

Здравствуйте. Вчера позвонила мне моя бабушка и сказала, что летом ждет меня стирать ей ковры и паласы. А мне даже представить страшно как их стирать, да еще в домашних условиях. Их же потом еще и сушить как-то надо. Есть идеи, как это сделать с меньшими бедами?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Химчистка ковров

Сообщение klonik » 23 минуты назад

Здравствуйте. Я бы на вашем месте просто бы обратилась в химчистку. У них есть такая услуга, как чистка ковров, вам самим и делать-то ничего не надо будет. Они у вас заберут грязные ковры и вернут вам уже все сухими и чистенькими. Я так давно уже делаю. Сама даже и не пыталась ни разу. Смысл рваться самой, когда есть специалисты с профессиональной техникой.
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