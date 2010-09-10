Где лучше всего и удобнее обрабатывать видео?

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Где лучше всего и удобнее обрабатывать видео?

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 16:01

Где лучше всего и удобнее обрабатывать видео? Какие есть программы для этого? Кто знает, где можно наложить звук и песню на видео? 
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