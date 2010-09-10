Где лучше всего и удобнее обрабатывать видео?

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Где лучше всего и удобнее обрабатывать видео?

Сообщение Наташа Швец » 25 мар 2021, 16:01

Где лучше всего и удобнее обрабатывать видео? Какие есть программы для этого? Кто знает, где можно наложить звук и песню на видео? 
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Где лучше всего и удобнее обрабатывать видео?

Сообщение Яно4ка » 08 апр 2021, 08:15

Много прикольных прог есть, но самым лучшим вариантом считается ВидеоМОНТАЖ. Скачать официальную версию можно на сайте https://video-editor.su/videoredaktory-dlya-montazha-i-obrabotki-video.php , так что переходи и смотри всю информацию и переходи к загрузке. Все самое необходимое в этой программе можно сделать. Так что вперед.
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