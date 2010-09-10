Где лучше всего и удобнее обрабатывать видео?
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- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Где лучше всего и удобнее обрабатывать видео?
Где лучше всего и удобнее обрабатывать видео? Какие есть программы для этого? Кто знает, где можно наложить звук и песню на видео?
Re: Где лучше всего и удобнее обрабатывать видео?
Много прикольных прог есть, но самым лучшим вариантом считается ВидеоМОНТАЖ. Скачать официальную версию можно на сайте https://video-editor.su/videoredaktory-dlya-montazha-i-obrabotki-video.php , так что переходи и смотри всю информацию и переходи к загрузке. Все самое необходимое в этой программе можно сделать. Так что вперед.
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