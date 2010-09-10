круги металические

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

круги металические

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 мар 2021, 18:02

Собираюсь строить свой дом, на долгие годы, чтобы и моим внукам он достался. Где я могу в ЕКБ купить нержавеющие круги для каркаса дома?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: круги металические

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 16:38

Муж заказывал в одно время такие круги в АНЭП-металл, брал такие https://ekaterinburg.anepmetall.ru/cata ... -aisi-321/ нержавеющие круги для каркаса то, что нужно. Цена не выше чем в аналогичных металлобазах. Расплатился после разгрузки наличкой, как и было оформлено в заявке. При покупке большой партии, предусмотрены значительные скидки.
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