круги металические

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 598
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

круги металические

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 мар 2021, 18:02

Собираюсь строить свой дом, на долгие годы, чтобы и моим внукам он достался. Где я могу в ЕКБ купить нержавеющие круги для каркаса дома?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: круги металические

Сообщение Наташа Швец » 07 апр 2021, 16:38

Муж заказывал в одно время такие круги в АНЭП-металл, брал такие https://ekaterinburg.anepmetall.ru/cata ... -aisi-321/ нержавеющие круги для каркаса то, что нужно. Цена не выше чем в аналогичных металлобазах. Расплатился после разгрузки наличкой, как и было оформлено в заявке. При покупке большой партии, предусмотрены значительные скидки.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: круги металические

Сообщение Anthonn » Сегодня, 14:06

Сейчас многие занимаются металлопрокатом, но качество товара оставляет желать лучшего. Не введитесь на дешевую цену, нужно брать только в проверенных компаниях. Лучшая цена на металлопрокат в компании Металлобаза Зенит в Одессе. Неоднократно сотрудничал с ними, у них огромный ассортимент оптом и в розницу, могут подобрать все необходимое и качество на высоте.
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