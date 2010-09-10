круги металические
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 598
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
круги металические
Собираюсь строить свой дом, на долгие годы, чтобы и моим внукам он достался. Где я могу в ЕКБ купить нержавеющие круги для каркаса дома?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: круги металические
Муж заказывал в одно время такие круги в АНЭП-металл, брал такие https://ekaterinburg.anepmetall.ru/cata ... -aisi-321/ нержавеющие круги для каркаса то, что нужно. Цена не выше чем в аналогичных металлобазах. Расплатился после разгрузки наличкой, как и было оформлено в заявке. При покупке большой партии, предусмотрены значительные скидки.
Re: круги металические
Сейчас многие занимаются металлопрокатом, но качество товара оставляет желать лучшего. Не введитесь на дешевую цену, нужно брать только в проверенных компаниях. Лучшая цена на металлопрокат в компании Металлобаза Зенит в Одессе. Неоднократно сотрудничал с ними, у них огромный ассортимент оптом и в розницу, могут подобрать все необходимое и качество на высоте.
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