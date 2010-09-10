Сообщение Oliver » 26 мар 2021, 13:01

Порекомендуйте поставщика межкомнатных дверей в Питере, родители там сейчас дом достраивают, в мае уже отделочные работы будем делать, соответственно планируем ставить двери. Как я понимаю на дом в два этажа все равно под изготовление двери заказывать придется. Какие двери в качестве межкомнатных порекомендуете? Экошпон, дерево или ДПК профиль?