Межкомнатные двери в Питере посоветуйте
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Межкомнатные двери в Питере посоветуйте
Порекомендуйте поставщика межкомнатных дверей в Питере, родители там сейчас дом достраивают, в мае уже отделочные работы будем делать, соответственно планируем ставить двери. Как я понимаю на дом в два этажа все равно под изготовление двери заказывать придется. Какие двери в качестве межкомнатных порекомендуете? Экошпон, дерево или ДПК профиль?
Re: Межкомнатные двери в Питере посоветуйте
Посмотри у Ленинградских окон http://okna-leningrad.ru/dveri/ Там у них есть и пластиковые двери и стальные входные и ДПК профиль и экошпон, соответственно можете каталог их посмотреть и выбрать, там можно будет посмотреть варианты по фурнитуре. На тех же пластиковых дверях у них, например немецкая фурнитура стоит. То есть есть двери долго прослужат.
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