Межкомнатные двери в Питере посоветуйте
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Межкомнатные двери в Питере посоветуйте
Порекомендуйте поставщика межкомнатных дверей в Питере, родители там сейчас дом достраивают, в мае уже отделочные работы будем делать, соответственно планируем ставить двери. Как я понимаю на дом в два этажа все равно под изготовление двери заказывать придется. Какие двери в качестве межкомнатных порекомендуете? Экошпон, дерево или ДПК профиль?
Re: Межкомнатные двери в Питере посоветуйте
Посмотри у Ленинградских окон http://okna-leningrad.ru/dveri/ Там у них есть и пластиковые двери и стальные входные и ДПК профиль и экошпон, соответственно можете каталог их посмотреть и выбрать, там можно будет посмотреть варианты по фурнитуре. На тех же пластиковых дверях у них, например немецкая фурнитура стоит. То есть есть двери долго прослужат.
Re: Межкомнатные двери в Питере посоветуйте
Ну вот и я тоже думаю, ты у них сам заказывал? Или знакомые кто-то твои заказывали? Просто в интернете я и сам кучу компаний найти смогу, мне как раз нужны реальные отзывы о компаниях нужны. Если заказывал, то брал ты у них двери с монтажом или монтировал эти двери сам? У них производство собственное или они просто перепродают?
Re: Межкомнатные двери в Питере посоветуйте
У Ленинградских окон собственное производство, поэтому по срокам там не будет проблем, да и работают они давно, соответственно качество дверей у них уже отлажено, а монтажники двери устанавливать умеют, и проблем с монтажом никаких не было. Они нам в Питере на объекте который мы отделывали двери ставили, поставили все за один день, все поставлено отлично
Re: Межкомнатные двери в Питере посоветуйте
Я как раз по ценам посмотрел, там скидки хорошие, да и без скидок цены нормальные. Вопрос сроков остается. Большой объект у тебя был? Сколько получается они дверей зак один день поставили? Двери все были по наличию? Или ты ждал изготовления? Если двери были под заказ, то сколько вы изготовления дверей ждали?
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