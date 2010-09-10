Сообщение Oliver » Сегодня, 17:06

Ну вот и я тоже думаю, ты у них сам заказывал? Или знакомые кто-то твои заказывали? Просто в интернете я и сам кучу компаний найти смогу, мне как раз нужны реальные отзывы о компаниях нужны. Если заказывал, то брал ты у них двери с монтажом или монтировал эти двери сам? У них производство собственное или они просто перепродают?