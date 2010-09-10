Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 14:54

Мне нравится фотографировать, муж подарил полупрофессиональный фотик, но все равно приходиться обрабатывать фото. Хотелось бы делать их более качественные, может кто-то знает нормальный редактор, который мне в этом поможет?