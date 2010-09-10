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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Фотографии

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 14:54

Мне нравится фотографировать, муж подарил полупрофессиональный фотик, но все равно приходиться обрабатывать фото. Хотелось бы делать их более качественные, может кто-то знает нормальный редактор, который мне в этом поможет?
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