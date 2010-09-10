Фотографии
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Фотографии
Мне нравится фотографировать, муж подарил полупрофессиональный фотик, но все равно приходиться обрабатывать фото. Хотелось бы делать их более качественные, может кто-то знает нормальный редактор, который мне в этом поможет?
Re: Фотографии
Я сама начинающий фотограф на мероприятиях, и знаете что я открыла для себя? Программу для редактирования фото ФотоМАСТЕР, не ожидала такого функционала и итогового результата после обработки фото. Даже многие клиенты довольны моей работой и считаю, что благодаря именно этой проге. Например, тут вы можете скачать и попробовать ее на практике, меню на русском, поэтому сразу разберетесь что и как.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей