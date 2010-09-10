Фотографии

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 348
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Фотографии

Сообщение Наташа Швец » 26 мар 2021, 14:54

Мне нравится фотографировать, муж подарил полупрофессиональный фотик, но все равно приходиться обрабатывать фото. Хотелось бы делать их более качественные, может кто-то знает нормальный редактор, который мне в этом поможет?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Фотографии

Сообщение Яно4ка » 09 апр 2021, 08:16

Я сама начинающий фотограф на мероприятиях, и знаете что я открыла для себя? Программу для редактирования фото ФотоМАСТЕР, не ожидала такого функционала и итогового результата после обработки фото. Даже многие клиенты довольны моей работой и считаю, что благодаря именно этой проге. Например, тут вы можете скачать и попробовать ее на практике, меню на русском, поэтому сразу разберетесь что и как.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Фотографии

Сообщение Mukoll » 31 авг 2021, 16:38

Хорошее у вас увлечение, однако. Мне тоже нравится смотреть на фото, только не на обычные, а на какие то интимные. Понимаете, о чем я? Такие вещи рассматривать намного интереснее, как мне кажется. Если не верите, то зайдите сюда и сами во всем убедитесь. Уверен на 100%, что вы не прогадаете с выбором и получите массу удовольствия! ;) Удачного просмотра.
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