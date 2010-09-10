Сообщение klonik » 26 мар 2021, 15:38

Всем привет! Кто пользуется кредитными картами, расскажите, на что стоит обратить внимание при оформлении? Иногда бывает, что денег не хватает, вот прямо дня два-три до зарплаты не дотягиваю. И что не занимать, думаю, что карту проще оформить.