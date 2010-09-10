Кредит онлайн
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Кредит онлайн
Всем привет! Кто пользуется кредитными картами, расскажите, на что стоит обратить внимание при оформлении? Иногда бывает, что денег не хватает, вот прямо дня два-три до зарплаты не дотягиваю. И что не занимать, думаю, что карту проще оформить.
Re: Кредит онлайн
Здравствуйте, у меня есть кредитная карта, от Сбербанка. Оформляла ее как довесок к зарплатной, у нас тогда почему-то комплектом выдавали. Пользуюсь редко, два-три раза в год, стараюсь обходиться своими деньгами. Как вы именно планируете использовать, что вы от этой карты хотите? Сначала определитесь с этими моментами, можете на кредит онлайн посмотреть, у кого и какие условия, например, по снятию наличных.
Re: Кредит онлайн
Я выбирал банк с выгодным кредитом под низкие проценты и уже потом оформлял заявку на кредитную карту тут https://bankstok.ru/cards/city-moskva А получив одобрение заявки, мне оставалось только забрать карту в офисе банка. Сам процесс занял по времени от оформления заявки и до одобрения банком примерно 2 часа.
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