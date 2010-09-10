Кредит онлайн

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кредит онлайн

Сообщение klonik » 26 мар 2021, 15:38

Всем привет! Кто пользуется кредитными картами, расскажите, на что стоит обратить внимание при оформлении? Иногда бывает, что денег не хватает, вот прямо дня два-три до зарплаты не дотягиваю. И что не занимать, думаю, что карту проще оформить.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кредит онлайн

Сообщение zevc » 26 мар 2021, 16:59

Здравствуйте, у меня есть кредитная карта, от Сбербанка. Оформляла ее как довесок к зарплатной, у нас тогда почему-то комплектом выдавали. Пользуюсь редко, два-три раза в год, стараюсь обходиться своими деньгами. Как вы именно планируете использовать, что вы от этой карты хотите? Сначала определитесь с этими моментами, можете на кредит онлайн посмотреть, у кого и какие условия, например, по снятию наличных.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 471
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Кредит онлайн

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 22:36

Конечно реально, на сайте kazbank.org есть больше сотни предложений. Для оформления потребуется паспорт и немного времени. Правила расписаны довольно понятно и думаю без проблем поймешь все условия. Сам таким способом оформлял себе кредитку и теперь пользуюсь без проблем
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