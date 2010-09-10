Кредит онлайн

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кредит онлайн

Сообщение klonik » 26 мар 2021, 15:38

Всем привет! Кто пользуется кредитными картами, расскажите, на что стоит обратить внимание при оформлении? Иногда бывает, что денег не хватает, вот прямо дня два-три до зарплаты не дотягиваю. И что не занимать, думаю, что карту проще оформить.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кредит онлайн

Сообщение zevc » 26 мар 2021, 16:59

Здравствуйте, у меня есть кредитная карта, от Сбербанка. Оформляла ее как довесок к зарплатной, у нас тогда почему-то комплектом выдавали. Пользуюсь редко, два-три раза в год, стараюсь обходиться своими деньгами. Как вы именно планируете использовать, что вы от этой карты хотите? Сначала определитесь с этими моментами, можете на кредит онлайн посмотреть, у кого и какие условия, например, по снятию наличных.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Кредит онлайн

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 июл 2021, 22:36

Конечно реально, на сайте kazbank.org есть больше сотни предложений. Для оформления потребуется паспорт и немного времени. Правила расписаны довольно понятно и думаю без проблем поймешь все условия. Сам таким способом оформлял себе кредитку и теперь пользуюсь без проблем
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Кредит онлайн

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 03:06

Проще всего воспользоваться услугами МФО, так вы гарантированно получите займ в максимально сжатые сроки. Только к выбору микрофинансовой организации стоит подойти ответственно, предложений хоть и много, но не все заслуживают внимания. Лично меня в этом плане выручает сервис LoanExpert, здесь есть возможность сравнить условия получения займа в популярных МФО и таким образом взять кредит на самых выгодных условиях, причем многие микрофинансовые организации выдают первый займ новым клиентам под 0,01%.
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