Сообщение klonik » 26 мар 2021, 16:51

Добрый день. Скажите, пожалуйста, где можно купить много разных живых цветов? Мой братишка собрался сделать предложение своей девушке. Она у него не любит букеты. В качестве подарка приветствуются только живые цветы.