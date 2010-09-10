Орхидеи

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Орхидеи

Сообщение klonik » 26 мар 2021, 16:51

Добрый день. Скажите, пожалуйста, где можно купить много разных живых цветов? Мой братишка собрался сделать предложение своей девушке. Она у него не любит букеты. В качестве подарка приветствуются только живые цветы.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Орхидеи

Сообщение zevc » 26 мар 2021, 17:30

Здравствуйте. Я тоже больше люблю, когда мне дарят цветочки в горшочках, так как они потом не перестают меня радовать своей красотой и цветением. Я теперь и всем своим знакомым покупаю в подарок только такие презенты. В последний раз я покупала орхидеи оптом, так как брала на восьмое марта коллегам сразу несколько штук. Может вашему брату тоже их купить? Они у них очень красивые.
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