Орхидеи
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Орхидеи
Добрый день. Скажите, пожалуйста, где можно купить много разных живых цветов? Мой братишка собрался сделать предложение своей девушке. Она у него не любит букеты. В качестве подарка приветствуются только живые цветы.
Re: Орхидеи
Здравствуйте. Я тоже больше люблю, когда мне дарят цветочки в горшочках, так как они потом не перестают меня радовать своей красотой и цветением. Я теперь и всем своим знакомым покупаю в подарок только такие презенты. В последний раз я покупала орхидеи оптом, так как брала на восьмое марта коллегам сразу несколько штук. Может вашему брату тоже их купить? Они у них очень красивые.
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