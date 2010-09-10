Экскурсии в Санкт-Петербурге
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Экскурсии в Санкт-Петербурге
В начале марта был в Санкт-Петербурге несколько дней и за это время удалось осмотреть знаменитые дворцы и соборы, мосты и крепостные сооружения, парки и музеи. А сколько еще не получилось из за короткого пребывания посетить мест, которые бы очень хотелось посмотреть... В следующую поездку попытаюсь охватить именно то, что мне особенно интересно, предусмотрительно выбрав экскурсии по Санкт-Петербургу https://excursions.tarispb.ru/list/all В ближайшее время выложу на форуме фотоотчёт о предыдущем путешествии.
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