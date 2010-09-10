Карта Петербургского метрополитена
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Карта Петербургского метрополитена
Всем кто собирается отдохнуть или направляется в командировку в город на Неве, наверняка пригодится карта-схема Санкт-Петербургского метрополитена и режим работы станций https://peterburg.center/in/karta-peter ... anciy.html Я именно по этой карте выбирал и бронировал гостиницу, чтобы не получилось остановиться у черта на куличках, в получасе пешком до ближайшей станции метро. СПб город большой и каждая лишняя минута потраченная на дорогу будет потрачена в пустую...
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