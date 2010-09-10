Карта Петербургского метрополитена

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Карта Петербургского метрополитена

Сообщение polpol » Сегодня, 14:38

Всем кто собирается отдохнуть или направляется в командировку в город на Неве, наверняка пригодится карта-схема Санкт-Петербургского метрополитена и режим работы станций https://peterburg.center/in/karta-peter ... anciy.html Я именно по этой карте выбирал и бронировал гостиницу, чтобы не получилось остановиться у черта на куличках, в получасе пешком до ближайшей станции метро. СПб город большой и каждая лишняя минута потраченная на дорогу будет потрачена в пустую...
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