Магазин
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Магазин
Доброго дня. Хочу посоветоваться. Смотрите какой вопрос - у меня свой магазин женской одежды, хочу завезти что-то новенькое к предстоящему сезону. А что? Кроме сарафанов ничего в голову не идет. А я ими и так каждый год торгую
Re: Магазин
И что, от сарафанов плохая выручка что ли? Сами же знаете как на них меняется мода. Я вот по себе знаю, что каждый год 2-3 новых сарафанчика как минимум себе беру
Re: Магазин
А почему вы считаете, что на лето только сарафаны следует завозить? А как же мини-юбочки, шортики, топики, маечки? Вообще, я считаю, что именно летом женщины уделяют своей одежде максимальное внимание.
Re: Магазин
Ну так ничего удивительного. Зимой все в пуховиках да шапках, в летом можно блеснуть и представить свою фигуру в самом выгодном свете. Кстати! Может вам еще и купальники оптом закупить: https://dilisa.ru/catalog/kupalniki/ Какая девушка откажется покрасоваться в сезон на пляже в новом ярком купальнике?
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