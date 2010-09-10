Магазин

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Магазин

Сообщение Fillana » Сегодня, 14:48

Доброго дня. Хочу посоветоваться. Смотрите какой вопрос - у меня свой магазин женской одежды, хочу завезти что-то новенькое к предстоящему сезону. А что? Кроме сарафанов ничего в голову не идет. А я ими и так каждый год торгую
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Магазин

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 14:53

И что, от сарафанов плохая выручка что ли? Сами же знаете как на них меняется мода. Я вот по себе знаю, что каждый год 2-3 новых сарафанчика как минимум себе беру
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Магазин

Сообщение Пантерка » Сегодня, 14:58

А почему вы считаете, что на лето только сарафаны следует завозить? А как же мини-юбочки, шортики, топики, маечки? Вообще, я считаю, что именно летом женщины уделяют своей одежде максимальное внимание.
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Магазин

Сообщение Holly » Сегодня, 15:02

Ну так ничего удивительного. Зимой все в пуховиках да шапках, в летом можно блеснуть и представить свою фигуру в самом выгодном свете. Кстати! Может вам еще и купальники оптом закупить: https://dilisa.ru/catalog/kupalniki/ Какая девушка откажется покрасоваться в сезон на пляже в новом ярком купальнике?
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