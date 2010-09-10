Сообщение zevc » Вчера, 19:11

Приветствую, вас. Не думала, что так сложно будет выбор остановить на сайте, который предлагает воспользоваться своими услугами и арендовать на два дня квартиру в Минске. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами таких организаций?