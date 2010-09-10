Интернет-магазин
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Интернет-магазин
Добрый день. Я хочу открыть свой интернет-магазин, но посмотрела - заказывать сайт, а потом его продвигать - это дорого. Я ведь еще не знаю как дело пойдет. Вот и решила торговать через ВК. Подскажите - мне надо аккаунт отдельный заводить для этого?
Re: Интернет-магазин
Ну на счет торговли через соцсети - это очень разумно. Это со временем уже, если магазин будет пользоваться спросом, тогда можно будет и сайт заказать и постепенно на него переехать. А для старта ваш вариант отличный
Re: Интернет-магазин
Да, у меня есть знакомые, которые открыли торговлю и вовсю зарабатывают через соцсети. Смотрите, вам, конечно, нужно будет завести для этого отдельный аккаунт. Сделать это совсем не сложно. Единственное, что для это потребуется - это купить номер телефона для ВК: https://sms-man.ru/ После чего можно будет создать группу и начать его раскручивать
Re: Интернет-магазин
Вы правы. Раскрутить страничку в ВК намного проще, чем целый сайт. Вы сможете это даже сами попробовать это сделать - без помощи каких-то фирм, предлагающих продвижение. А то их услуги дорого стоят
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