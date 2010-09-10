Сообщение Raduznaya » 28 мар 2021, 09:23

Ну на счет торговли через соцсети - это очень разумно. Это со временем уже, если магазин будет пользоваться спросом, тогда можно будет и сайт заказать и постепенно на него переехать. А для старта ваш вариант отличный