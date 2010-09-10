Интернет-магазин

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Интернет-магазин

Сообщение Fillana » 28 мар 2021, 09:17

Добрый день. Я хочу открыть свой интернет-магазин, но посмотрела - заказывать сайт, а потом его продвигать - это дорого. Я ведь еще не знаю как дело пойдет. Вот и решила торговать через ВК. Подскажите - мне надо аккаунт отдельный заводить для этого?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Интернет-магазин

Сообщение Raduznaya » 28 мар 2021, 09:23

Ну на счет торговли через соцсети - это очень разумно. Это со временем уже, если магазин будет пользоваться спросом, тогда можно будет и сайт заказать и постепенно на него переехать. А для старта ваш вариант отличный
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Интернет-магазин

Сообщение Пантерка » 28 мар 2021, 09:33

Да, у меня есть знакомые, которые открыли торговлю и вовсю зарабатывают через соцсети. Смотрите, вам, конечно, нужно будет завести для этого отдельный аккаунт. Сделать это совсем не сложно. Единственное, что для это потребуется - это купить номер телефона для ВК: https://sms-man.ru/ После чего можно будет создать группу и начать его раскручивать
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Интернет-магазин

Сообщение Holly » 28 мар 2021, 09:38

Вы правы. Раскрутить страничку в ВК намного проще, чем целый сайт. Вы сможете это даже сами попробовать это сделать - без помощи каких-то фирм, предлагающих продвижение. А то их услуги дорого стоят
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Интернет-магазин

Сообщение Вероника Климова » 28 июн 2021, 17:10

Автор, если хотите чтоб магазин был успешным, обязательно заказывайте его продвижение и рекламу в социальных сетях!
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Танкист
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:31

Re: Интернет-магазин

Сообщение Танкист » 29 июн 2021, 15:14

Да, в этом вопросе вы правы конечно. Так и нужно выстраивать тактику продвижения
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Интернет-магазин

Сообщение DenisKot » 29 июн 2021, 16:51

Если более конкретно начинать рассматривать рекламу в социальных сетях, то конечно же польза от SMM очевидна https://blondinka.ru/service/internet-marketing/smm/ . Фейсбуком, Одноклассникам и т.д. пользуется 94 процента российских потребителей. Представьте сколько это много!!!! Вот и вывод сам собой напрашивается что именно через социальные сети они черпают информацию о нужном им продукте или услуге. Поэтому реклама в социальных сетях реально считается крайне эффективной для любого интернет-проекта.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Интернет-магазин

Сообщение irinakotova » 11 окт 2021, 10:32

Fillana писал(а):Добрый день. Я хочу открыть свой интернет-магазин, но посмотрела - заказывать сайт, а потом его продвигать - это дорого. Я ведь еще не знаю как дело пойдет. Вот и решила торговать через ВК. Подскажите - мне надо аккаунт отдельный заводить для этого?

соц сети - слабый канал!
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Интернет-магазин

Сообщение Haminahu » 11 окт 2021, 16:10

тут все зависит от целей, от ниши, от развития бизнеса.
как один из популярных способов привлечь реальных лидов на ваш сайт - это использование партнерских сетей.
мы сотрудничаем с вот этой сетью https://cpainform.ru/networks/leadtrade/ (есть хорошие отзывы). для нас способ весьма эффективный.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Интернет-магазин

Сообщение Алексеич » 31 янв 2022, 19:15

А я думаю, что в ВК как раз вполне реально продвигать свой бизнес. Реклама там работает на ура!
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Интернет-магазин

Сообщение DenisKot » 01 фев 2022, 12:07

Таргетированная реклама нужна, без неё качественно не продвинуть свой бренд.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Интернет-магазин

Сообщение Laca » 09 фев 2022, 10:03

DenisKot писал(а):Таргетированная реклама нужна, без неё качественно не продвинуть свой бренд.

Те, кто от такой рекламы отказался изначально, со временем очень пожалели об упущенной возможности. И даже я поняла данное упущение, и заказала коммерческое предложение таргетированная реклама https://markway.ru/target/ для повышения продаж в Markway. Я сразу увидела, какая польза есть от такой рекламы. Уже есть даже постоянные покупатели моего товара, им же регулярно предлагают новинки, что возвращает их к новым покупкам.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Интернет-магазин

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:25

В ВК тоже могут Вас взломать. Лучше открывайте интернет-магазин, подключите всех друзей, помогут.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 410
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Интернет-магазин

Сообщение Наташа Швец » 49 минут назад

Да, согласна, сейчас часто взламывают соц сети, поэтому безопасней будет магазин все же. И если Вы вдруг все-таки решитесь на это, советую сначала прочесть эту статью https://ekb.plus.rbc.ru/news/61cbfeb27a8aa95ee630fc8e о названии магазина. Как Вы понимаете, не стоит легкомысленно относиться к названию Вашего будущего магазина. Либо заранее проверяйте, либо обратитесь к профи.
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