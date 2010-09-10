Сообщение Изаура » 51 минуту назад

Буцефалия писал(а): Ну тут нет сложностей гугл в помощь читайте отзывы. От себя могу по рекомендовать Duel Summoners, Brawl Stars. Жанр: три в ряд. Зависаю уже не первую неделю))) Еще Bomb STARS- Плюсую, здоровская. И еще сейчас зависаю - Crash Bandicoot Mobile , игра ставшая в свое время легендарной на игровых приставках. Теперь создана для смартфонов, сыграй в раннере вместе с Хитрым Лисом. Огромное количество уровней. различные поединки против легендарных злодеев из этой серии замечательных игр. Множество новых земель, новые испытания и, конечно же, собирайте все награды для своей коллекции достижений… Зубодробительные головоломки. И еще есть хорошая - Блоки: Уровни. Беру с портала где часто обновления и появляются новинки Ну тут нет сложностей гугл в помощь читайте отзывы. От себя могу по рекомендовать Duel Summoners, Brawl Stars. Жанр: три в ряд. Зависаю уже не первую неделю))) Еще Bomb STARS- Плюсую, здоровская. И еще сейчас зависаю - Crash Bandicoot Mobile , игра ставшая в свое время легендарной на игровых приставках. Теперь создана для смартфонов, сыграй в раннере вместе с Хитрым Лисом. Огромное количество уровней. различные поединки против легендарных злодеев из этой серии замечательных игр. Множество новых земель, новые испытания и, конечно же, собирайте все награды для своей коллекции достижений… Зубодробительные головоломки. И еще есть хорошая - Блоки: Уровни. Беру с портала где часто обновления и появляются новинки https://5droid.ru/ удобно без спама регистраций с полным описанием и скриншотами.

Bomb STARS то офигительная игра!!!!!!! Сижу сейчас играю - спасибо, если б не Вы, никогда бы о такой не узнала!)