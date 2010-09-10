Посоветуйте игры для Android
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Посоветуйте игры для Android
Захотелось поиграть, но ничего интересненького не могу найти, скачала кучу игр, но все не то((( Хочется Какие-нибудь игры типа "ходить-бродить-собирать звездочки"
Re: Посоветуйте игры для Android
Ну тут нет сложностей гугл в помощь читайте отзывы. От себя могу по рекомендовать Duel Summoners, Brawl Stars. Жанр: три в ряд. Зависаю уже не первую неделю))) Еще Bomb STARS- Плюсую, здоровская. И еще сейчас зависаю - Crash Bandicoot Mobile , игра ставшая в свое время легендарной на игровых приставках. Теперь создана для смартфонов, сыграй в раннере вместе с Хитрым Лисом. Огромное количество уровней. различные поединки против легендарных злодеев из этой серии замечательных игр. Множество новых земель, новые испытания и, конечно же, собирайте все награды для своей коллекции достижений… Зубодробительные головоломки. И еще есть хорошая - Блоки: Уровни. Беру с портала где часто обновления и появляются новинки https://5droid.ru/ удобно без спама регистраций с полным описанием и скриншотами.
Re: Посоветуйте игры для Android
Буцефалия писал(а):Ну тут нет сложностей гугл в помощь читайте отзывы. От себя могу по рекомендовать Duel Summoners, Brawl Stars. Жанр: три в ряд. Зависаю уже не первую неделю))) Еще Bomb STARS- Плюсую, здоровская. И еще сейчас зависаю - Crash Bandicoot Mobile , игра ставшая в свое время легендарной на игровых приставках. Теперь создана для смартфонов, сыграй в раннере вместе с Хитрым Лисом. Огромное количество уровней. различные поединки против легендарных злодеев из этой серии замечательных игр. Множество новых земель, новые испытания и, конечно же, собирайте все награды для своей коллекции достижений… Зубодробительные головоломки. И еще есть хорошая - Блоки: Уровни. Беру с портала где часто обновления и появляются новинки https://5droid.ru/ удобно без спама регистраций с полным описанием и скриншотами.
Bomb STARS то офигительная игра!!!!!!! Сижу сейчас играю - спасибо, если б не Вы, никогда бы о такой не узнала!)
3 сообщения • Страница 1 из 1
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