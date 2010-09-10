Недвижимость за рубежом
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Недвижимость за рубежом
Очень хочу прикупить себе приличную недвижимость в Алании, пока цены низкие. Давно хотел, но знакомые говорили что цены нереальные. Сейчас что-то изменилось?
Re: Недвижимость за рубежом
На мой взгляд сейчас наиболее актуальное место для выбора недвижимости - это остров Пхукет, там довольно хорошо можно устроится и стоимость еще не повышалась, купить можно выгодно, сами посмотрите вот тут https://phuketbuyhouse.com/ru/location-guide
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