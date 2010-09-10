Недвижимость за рубежом

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Недвижимость за рубежом

Сообщение parma » 28 мар 2021, 21:53

Очень хочу прикупить себе приличную недвижимость в Алании, пока цены низкие. Давно хотел, но знакомые говорили что цены нереальные. Сейчас что-то изменилось?
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Недвижимость за рубежом

Сообщение vikont » Сегодня, 14:07

На мой взгляд сейчас наиболее актуальное место для выбора недвижимости - это остров Пхукет, там довольно хорошо можно устроится и стоимость еще не повышалась, купить можно выгодно, сами посмотрите вот тут https://phuketbuyhouse.com/ru/location-guide
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