Пекарня

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Пекарня

Сообщение Fillana » Сегодня, 09:46

У меня свой пекарня. Торгую через магазинчик, который расположен прямо в ней. Но мощности позволяют выпекать больше хлеба, так что можно его отдавать в реализацию в другие магазины. Вот только его ведь паковать придется как-то. А во что? Заказывать пакеты с нашим лого? Дорого будет
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Пекарня

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 09:53

Смотря какие пакеты. Может бумажные можно где-то подешевле найти? Это целлофановые, наверно, дорого будут стоить с фирменным лого, а бумажные еще и экологичные
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Пекарня

Сообщение Пантерка » Сегодня, 09:57

С бумажными тоже не все так просто. Дело в том, что хлеб в таких пакетах будет очень быстро черстветь. На второй день его уже не продашь. Так что лучше, конечно, все-таки другие материалы использовать. Просто я что думаю - не обязательно же заказывать пакеты с лого. Гораздо проще будет заказать самоклеящиеся этикетки: https://rekflex.ru/ Вот и фасовать в обычные пакеты и лепить эти этикетки
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Пекарня

Сообщение Holly » Сегодня, 10:02

Хорошая идея на счет этикеток. В потому что пакеты ведь придется под каждый вид продукции еще и отдельные заказывать, это дорого. А с этикетками все намного проще и дешевле
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