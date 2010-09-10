Пекарня
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Пекарня
У меня свой пекарня. Торгую через магазинчик, который расположен прямо в ней. Но мощности позволяют выпекать больше хлеба, так что можно его отдавать в реализацию в другие магазины. Вот только его ведь паковать придется как-то. А во что? Заказывать пакеты с нашим лого? Дорого будет
Re: Пекарня
Смотря какие пакеты. Может бумажные можно где-то подешевле найти? Это целлофановые, наверно, дорого будут стоить с фирменным лого, а бумажные еще и экологичные
Re: Пекарня
С бумажными тоже не все так просто. Дело в том, что хлеб в таких пакетах будет очень быстро черстветь. На второй день его уже не продашь. Так что лучше, конечно, все-таки другие материалы использовать. Просто я что думаю - не обязательно же заказывать пакеты с лого. Гораздо проще будет заказать самоклеящиеся этикетки: https://rekflex.ru/ Вот и фасовать в обычные пакеты и лепить эти этикетки
Re: Пекарня
Хорошая идея на счет этикеток. В потому что пакеты ведь придется под каждый вид продукции еще и отдельные заказывать, это дорого. А с этикетками все намного проще и дешевле
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