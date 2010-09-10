Сообщение Fillana » Сегодня, 09:46

У меня свой пекарня. Торгую через магазинчик, который расположен прямо в ней. Но мощности позволяют выпекать больше хлеба, так что можно его отдавать в реализацию в другие магазины. Вот только его ведь паковать придется как-то. А во что? Заказывать пакеты с нашим лого? Дорого будет