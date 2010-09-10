Подскажите
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Подскажите
Появилось желание улучшить условия у себя на даче. Дом большой более 100 квадрат… Хочу сделать нормальную систему вентиляции, дополнительно поставив мощный вентилятор. А что еще стоит сделать?
Re: Подскажите
Если есть средства и есть проблемы с микроклиматом в комнатах, то стоит обратить внимание и на нормальные увлажнители. Например, ostberg. Увлажнение помещений производится автоматически и через систему вентиляции, естественно при установки датчиков. С тех пор, когда мы закончили стройки и поставили все комплектом, не нарадуемся…
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