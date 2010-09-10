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klonik Гость RZN.info Сообщения: 321 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 10:48 Появилось желание улучшить условия у себя на даче. Дом большой более 100 квадрат… Хочу сделать нормальную систему вентиляции, дополнительно поставив мощный вентилятор. А что еще стоит сделать? Вернуться к началу

zevc Гость RZN.info Сообщения: 322 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » 40 минут назад Если есть средства и есть проблемы с микроклиматом в комнатах, то стоит обратить внимание и на нормальные увлажнители. Например, ostberg . Увлажнение помещений производится автоматически и через систему вентиляции, естественно при установки датчиков. С тех пор, когда мы закончили стройки и поставили все комплектом, не нарадуемся… Вернуться к началу

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