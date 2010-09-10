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Mukoll Гость RZN.info Сообщения: 37 Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43 Поломка в мотоцикле, что делать? Цитата Сообщение Mukoll » 12 минут назад Привет всем, друзья. Произошла со мной не самая приятная ситуация. Случилась поломка мотоцикла. Это совсем не веселая история, о которой даже не хочется вспоминать. Однако, мне нужно что-то делать с железным конем. А по этому, я решил обратиться к вам за советом. Хочу загнать его в этот сервис https://lesmotors.ru/ - как вам, друзья? Меня они, как минимум, привлекли хорошим отношением к клиенту. Все разъяснили даже по телефону. Конечно же, такое не может не радовать. Думаю, что на этом сервисе и остановлюсь.. Вернуться к началу

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