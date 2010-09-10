Холодильник!

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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Холодильник!

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 13:51

Слушайте, у меня беда. Холодильник Атлант сломался. Ну вызвала мастера, он пришел, посмотрел, написал какие-то там номера деталей на листочке, сказал, чтобы купила и звала - придет и поменяет. А где я все это буду искать?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Холодильник!

Сообщение Пантерка » Сегодня, 13:55

Так вы бы у него спросили - где продают. А еще лучше вообще дали бы денег - пусть бы сам купил все что надо. Ему то лучше знать где это продают. А вам бы просто чек потом показал
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Холодильник!

Сообщение Lionel » Сегодня, 13:58

Я не думаю, что дать деньги какому-то неизвестному человеку в надежде на то, что он вам что-то купит, это довольно сомнительная идея. Я бы, наверно, предпочел все-таки самостоятельно все купить. Это ведь совсем не сложно. Запчасти для холодильников Атлант продают вот здесь: https://m-nashdom.ru/516-zapasnye-detal ... kam-atlant Мастер же вам написал точное наименование нужной детали? Ну вот и ищите
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Холодильник!

Сообщение Fillana » Сегодня, 14:03

А я считаю, что это правильно, что человек сам ищет. Просто дело в чем. Мастеру все равно на цену деталей. Деньги то не его. А когда вы сами себе покупаете, то может и подешевле где найдете и сэкономите
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