Холодильник!
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Холодильник!
Слушайте, у меня беда. Холодильник Атлант сломался. Ну вызвала мастера, он пришел, посмотрел, написал какие-то там номера деталей на листочке, сказал, чтобы купила и звала - придет и поменяет. А где я все это буду искать?
Re: Холодильник!
Так вы бы у него спросили - где продают. А еще лучше вообще дали бы денег - пусть бы сам купил все что надо. Ему то лучше знать где это продают. А вам бы просто чек потом показал
Re: Холодильник!
Я не думаю, что дать деньги какому-то неизвестному человеку в надежде на то, что он вам что-то купит, это довольно сомнительная идея. Я бы, наверно, предпочел все-таки самостоятельно все купить. Это ведь совсем не сложно. Запчасти для холодильников Атлант продают вот здесь: https://m-nashdom.ru/516-zapasnye-detal ... kam-atlant Мастер же вам написал точное наименование нужной детали? Ну вот и ищите
Re: Холодильник!
А я считаю, что это правильно, что человек сам ищет. Просто дело в чем. Мастеру все равно на цену деталей. Деньги то не его. А когда вы сами себе покупаете, то может и подешевле где найдете и сэкономите
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