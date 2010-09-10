Что привезти на подарки с Египта?
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Что привезти на подарки с Египта?
Добрый день. Хочу поехать в Египет так много всего читала об этой стране, и возникло желание посетить как можно больше экскурсионных программ, чтобы познакомиться поближе с достопримечательностями. Что привезти на подарки с Египта? Этот вопрос волнует меня не меньше, начала просматривать в интернете статьи и оказалось, что страна славится своими: фруктами, сладостями, ароматическими маслами и кальянами. Вы как считаете, сколько денег нужно в среднем потратить на сувениры и что везти из Египта? Заранее, спасибо, за ответы и хотелось бы обсудить этот вопрос с вами прямо сейчас.
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