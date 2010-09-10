Именной халат
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Именной халат
Всем привет. Мне нужна ваша консультация и помощь, услугами какой компании воспользоваться, чтобы заказать с доставкой на дом банный именной халат? Хочу себе и мужу сделать на годовщину свадьбы сделать символичный подарок.
Re: Именной халат
Понимаю вас, всегда хочется удивлять близких тебе людей неожиданными презентами и поэтому я решила отписаться и проконсультировать вас, сразу ссылкой на сайт поделиться. Не стесняйтесь задавать вопросы, сотрудник компании moyhalat.com обязательно на них ответит. Останется создать макет всего за несколько минут и заказать банный именной халат с доставкой по стране. Мой молодой человек был в восторге от надписи на халате – Бэтмен, потому что это его любимый супергерой. Доставили заказ уже через несколько дней по Украине, вот это я понимаю, ребята оперативно работают.
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